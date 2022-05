LIVE Perugia-Civitanova 2-3, gara-1 Finale playoff volley 2022 in DIRETTA: la Lube vince la prima battaglia! (Di domenica 1 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:40 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:38 111 punti a 100 per la Lube: 63 attacchi per Zaytsev e compagni contro i 46 della Sir, 11 muri degli umbri contri i 7 della Lube, 4 ace per i padroni di casa contro i 9 degli ospiti. 20:37 Perugia ha perso tre delle ultime quattro partite in casa, il prossimo match si giocherà all’Eurosuole Forum di Civitanova. 20:35 La Lube vince una vera e propria battaglia, più di due ore e mezza di lotta in questa gara-1, spettacolo assurdo. 13-15 LA CHIUDE SIMON IN ATTACCO!!!! 13-14 Lungo il servizio di Yant, primo match-point annullato. 12-14 SIMON! Il centrale cubano regala ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:40 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:38 111 punti a 100 per la: 63 attacchi per Zaytsev e compagni contro i 46 della Sir, 11 muri degli umbri contri i 7 della, 4 ace per i padroni di casa contro i 9 degli ospiti. 20:37ha perso tre delle ultime quattro partite in casa, il prossimo match si giocherà all’Eurosuole Forum di. 20:35 Launa vera e propria battaglia, più di due ore e mezza di lotta in questa-1, spettacolo assurdo. 13-15 LA CHIUDE SIMON IN ATTACCO!!!! 13-14 Lungo il servizio di Yant, primo match-point annullato. 12-14 SIMON! Il centrale cubano regala ...

