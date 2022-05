Ligue 1 | il Lione stende il Marsiglia in trasferta 0-3 | tutti i risultati della giornata francese

Leggi su sportface

(Di domenica 1 maggio 2022)piena di gol ed emozioni in1. 18 gol sparsi in 7 partite. Partendo dall’ora di pranzo, il Troyes ha battuto 3-0 il Lille. Incredibile il fatto che siano stati segnati 3 rigori: 2 da Tardieu e uno da Ugbo. Troyes 14esimo, si allontana dalla zona retrocessione, Lille decimo. 2-0 invece il risultato del Brest, in casa contro il Clermont Foot nonostante l’inferiorità numerica arrivata al minuto 22? per l’espulsione di Del Castillo. A segno Bressier e Mounie. Non cambia la classifica, Brest sempre 11esimo, Clermont sempre 17esimo. Stesso risultato anche in Monaco-Angers. A decidere l’autorete di Bamba e il gol di Ben Yedder. Moneghaschi in 4a posizione, Angers 15esimo. Appena sotto, in 16esima, c’è il Lorient, uscito sconfitto dal match contro il Reims, ora al 12esimo, per 1-2. A segno Zeneli e Touré per i secondi, inutile il gol di Moffi ...