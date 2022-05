Liga | il Barcellona rialza la testa e torna secondo | 2-1 al Maiorca

sportmediaset : Barça, missione compiuta: Maiorca battuto, 2° posto in solitaria #Liga #Barcellona - Paolo_Bargiggia : Nella vita le cose vanno contestualizzate. 1) Ne parlavo quando era al @sscnapoli e lo hanno cacciato. 2) poi all'… - linformatore11 : Data01 Mag 2022 ? 21:00 Nazione ???? Sport ?? Lega: LaLiga ?? Incontro: Barcellona-Maiorcal ?? Previsione: 1X2 1??… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Barcellona Vs #Maiorca è una partita della trentaquattresima giornata della Liga spagnola che si giocherà… - zazoomblog : Liga: quattro partite oggi da Elche-Osasuna a Barcellona-Maiorca. La Real Sociedad insegue il sogno Europa - #Liga… -

... fresco vincitore dellacol Real Madrid, condusse il Napoli agli ottavi in un girone in cui non perse mai, nemmeno a Liverpool. Poi, purtroppo, gli ottavi contro illi giocammo con ......00 Brighton - Southampton 2 - 2 15:00 Burnley - Wolves 1 - 0 15:00 Chelsea - West Ham 1 - 0 17:30 Liverpool - Everton 2 - 0 CALCIO - LA21:00- Rayo Vallecano 0 - 1 CALCIO - ...Dopo i festeggiamenti scudetto del Real Madrid di ieri sera, il Barcellona infiamma la lotta per il secondo posto, conquistato ora in solitaria dopo il successo per 2-1 al Camp Nou contro il Maiorca ...I tifosi del Real Madrid festeggiano a Plaza de Cibeles mentre i Blancos si assicurano la 35esima Liga spagnola con una ... quattro partite da giocare. Il Barcellona ha una partita in meno ...