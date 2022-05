Le pagelle di Roma-Bologna: Schouten vero metronomo, Orsolini in ombra (Di domenica 1 maggio 2022) Skorupski 7 - Quattro interventi decisivi che tengono a galla i suoi. Quelli su Zaniolo e Kumbulla sono da campione. Il polacco si conferma protagonista stagionale. Soumaoro 6,5 - Bene in ogni... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 1 maggio 2022) Skorupski 7 - Quattro interventi decisivi che tengono a galla i suoi. Quelli su Zaniolo e Kumbulla sono da campione. Il polacco si conferma protagonista stagionale. Soumaoro 6,5 - Bene in ogni...

RadioRadioWeb : Rui Patricio 6+ ?? Cristante 6 ? Zaniolo 5,5 ?? ? Le pagelle del Prof. @PaoloMarcacci - sportli26181512 : Bologna, le pagelle di CM: Skoruspki formidabile, Barrow non entra in partita: Roma-Bologna 0-0 Skorupski 7,5: è se… - romanewseu : #RomaBologna | Le pagelle dei giallorossi * - corgiallorosso : #RomaBologna 0-0, le pagelle di CGR: Cristante ritrovato, Zaniolo spento, Pellegrini ricarica ma non basta - calciomercatoit : ??#Skorupski è super ??#Mancini trema Le pagelle di #RomaBologna ?? @francescoiucca -