Lavrov: "Italia in prima fila contro la Russia" (Di domenica 1 maggio 2022) (Adnkronos) – "L'Italia è in prima fila tra coloro che adottano sanzioni anti-Russia e promuove iniziative. All'inizio eravamo sorpresi, poi ci siamo abituati". Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si esprime così nell'intervista a Zona Bianca, su Retequattro. "Ci sembrava che l'Italia avesse un approccio diverso e potrebbe distinguere il bianco dal nero. Alcune dichiarazioni di politici Italiani sono andate oltre le norme diplomatiche. Io ho un bellissimo rapporto con il popolo Italiano, non è questo in discussione", dice Lavrov, che affronta il tema della guerra Russia-Ucraina a 360 gradi. Terza guerra mondiale? "I mass media occidentali e i politici occidentali travisano, quando si parla delle minacce ...

