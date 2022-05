Lavrov: «Il governo ucraino è diventato uno strumento dei neonazisti e degli Usa. A marzo c’era l’accordo, ma Zelensky ha cambiato idea» (Di domenica 1 maggio 2022) «Il governo ucraino è diventato uno strumento di neonazisti e del governo degli Stati Uniti». Sono le parole del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un’intervista esclusiva a Zona bianca su Rete4. Il ministro Lavrov ha aggiunto che il presidente statunitense «Joe Biden ha interessi personali in Ucraina» e che, a suo avviso, «gli Usa vogliono usare Kiev contro di noi: a marzo c’era accordo, ma il presidente ucraino Zelensky ha cambiato idea». Da parte di Mosca, secondo quanto dichiarato da Lavrov, «non si vuole una resa dell’Ucraina, ma che Kiev ordini la fine ostilità con battaglioni ... Leggi su open.online (Di domenica 1 maggio 2022) «Ilunodie delStati Uniti». Sono le parole del ministroEsteri russo, Sergej, in un’intervista esclusiva a Zona bianca su Rete4. Il ministroha aggiunto che il presidente statunitense «Joe Biden ha interessi personali in Ucraina» e che, a suo avviso, «gli Usa vogliono usare Kiev contro di noi: aaccordo, ma il presidenteha». Da parte di Mosca, secondo quanto dichiarato da, «non si vuole una resa dell’Ucraina, ma che Kiev ordini la fine ostilità con battaglioni ...

GiovaQuez : Lavrov: 'Wagner è un gruppo privato, non ha nulla a che fare con il governo russo. Tutte queste polemiche servono s… - GiovaQuez : Lavrov: 'Putin dall'inizio di questa operazione speciale ha detto che i target sarebbero state le infrastrutture mi… - andrea8it : RT @La_manina__: Tra un anno vincerà la destra e al governo andranno Giorgia Meloni, che vuole farci uscire dall'Europa, Salvini, che è div… - florinarazvan : RT @Covidioti: #Lavrov: 'Non vogliamo il cambio di regime a Kiev. Questa è una specialità americana. Noi vogliamo solo garantire la sicurez… - Diego_Bruno80 : RT @Covidioti: #Lavrov: 'L'Italia è in prima linea tra i paesi che impongono sanzioni. Le dichiarazioni dei suoi rappresentanti sono andati… -