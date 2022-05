La Roma pareggia con il Bologna: Napoli e Juventus matematicamente qualificate in Champions League (Di domenica 1 maggio 2022) La matematica non mente: Napoli e Juventus si qualificano per la prossima edizione della Champions League 2022/2023. Dopo il pareggio odierno della Roma contro il Bologna, i ragazzi di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri possono festeggiare l’obiettivo minimo con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Infatti Roma e Lazio, appaiate al quinto posto, hanno entrambe 59 punti e al massimo, in caso di vittoria nelle ultime tre partite, potrebbero chiudere a 68 punti. Mentre Napoli e Juventus hanno già rispettivamente 70 e 69 punti. Dunque adesso c’è anche la matematica: Milan, Inter, Napoli e Juventus sono le quattro squadre qualificate per la prossima edizione ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) La matematica non mente:si qualificano per la prossima edizione della2022/2023. Dopo il pareggio odierno dellacontro il, i ragazzi di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri possono festeggiare l’obiettivo minimo con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Infattie Lazio, appaiate al quinto posto, hanno entrambe 59 punti e al massimo, in caso di vittoria nelle ultime tre partite, potrebbero chiudere a 68 punti. Mentrehanno già rispettivamente 70 e 69 punti. Dunque adesso c’è anche la matematica: Milan, Inter,sono le quattro squadreper la prossima edizione ...

