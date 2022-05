La Roma con la testa al Leicester non va oltre lo 0-0 contro il Bologna

GiovanniFerrar : Io comunque sono già con la testa al 19 giugno per la prima volta di @mengonimarco a San Siro (l’altra data di… - santegidionews : Primo maggio di solidarietà con Sant'Egidio: a Roma il tradizionale pranzo con senza dimora e anziani alla mensa di… - gippu1 : Luciano #Spalletti diventa il terzo allenatore della storia della serie A a raggiungere 70 punti con tre squadre di… - Bibolottistuta1 : @OgnissFla Secondo me bastano 7 punti vincendo con la Roma - Manuel_Franzoi : RT @EnricoTurcato: +10 sulla Lazio e sulla Roma. La #Juventus si qualifica matematicamente con tre giornate di anticipo alla prossima Champ… -

- Effetto Leicester. Davanti a 63.000 spettatori,un turnover inevitabile in vista della semifinale di ritorno di giovedì prossimo, lanon va oltre lo 0 - 0 contro il Bologna che vale ...Tramonta il sogno della: la rincorsa al quarto posto della squadra di Mourinho, già molto difficile prima della sfida dell'Olimpicoil Bologna, è diventata adesso impossibile. In Champions ...La Roma di Mourinho non va oltre il pareggio all’Olimpico con il Bologna, che non concede nulla ai giallorossi, nonostante la generosità di questi ultimi. Nel primo tempo pericolosi Zaniolo e Perez ...Chiamata a rintuzzare il ritorno in classifica della Lazio nella corsa al quinto posto - i biancocelesti hanno vinto in rimonta e nel finale a La Spezia - la Roma fallisce l'obiettivo non andando ...