La Roma B non convince col Bologna. Per Mou solo un punto prima del Leicester (Di domenica 1 maggio 2022) Tante occasioni, tanti episodi da moviola ma zero gol. Finisce 0-0 all’Olimpico il posticipo della 35/a giornata della Serie A tra Roma e Bologna. Dopo il successo sull’Inter, gli emiliani fermano anche Mourinho, che cambia tanto dell’undici titolare in vista della semifinale di ritorno di Conference League con il Leicester. Primo tempo all’insegna dell’equilibrio, con la Roma che fa la partita e gli emiliani che rispondono con Arnautovic e Orsolini. Scatenato l’ex Skorupski che nega il gol a Zaniolo, Carles Perez e Kumbulla con tre interventi da applausi. Nella ripresa al 21? occasione per il Bologna con Dominguez. Altre fiammate nel finale, con Pellegrini, autore di un tiro al volo che sfiora la traversa e Barrow che invece la traversa la centra in pieno. Nella ripresa Mourinho si gioca le carte ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) Tante occasioni, tanti episodi da moviola ma zero gol. Finisce 0-0 all’Olimpico il posticipo della 35/a giornata della Serie A tra. Dopo il successo sull’Inter, gli emiliani fermano anche Mourinho, che cambia tanto dell’undici titolare in vista della semifinale di ritorno di Conference League con il. Primo tempo all’insegna dell’equilibrio, con lache fa la partita e gli emiliani che rispondono con Arnautovic e Orsolini. Scatenato l’ex Skorupski che nega il gol a Zaniolo, Carles Perez e Kumbulla con tre interventi da applausi. Nella ripresa al 21? occasione per ilcon Dominguez. Altre fiammate nel finale, con Pellegrini, autore di un tiro al volo che sfiora la traversa e Barrow che invece la traversa la centra in pieno. Nella ripresa Mourinho si gioca le carte ...

