Kurt Angle: "Chris Jericho è il più grande di tutti i tempi"

Non è facile decidere chi è il wrestler più grande di tutti i tempi, e forse è anche ingeneroso definire solo un nome sopra tutti gli altri. Deve essere per questo che Kurt Angle cambia spesso idea in merito. Di recente, infatti, aveva detto che secondo lui il più grande di tutti i tempi era Bret Hart. Un nome sicuramente meritevole di essere preso in considerazione per questo titolo.

Chris Jericho il più grande di sempre

Oggi l'eroe olimpico ha fatto un altro nome interessante: Chris Jericho. Intervistato da Lucha Libre Online, infatti ha detto che secondo lui è l'altro famoso wrestler canadese ad essere il più grande di tutti i tempi.

