Johnny Depp | la sua ex fidanzata Jennifer Grey | Geloso e paranoico

Nel suo memoir Out of the Corner, Jennifer Grey di Dirty Dancing ha parlato del suo rapporto con Johnny Depp e del periodo in cui è stata fidanzata con lui. La protagonista di Dirty Dancing è stata fidanzata con Johnny Depp nel 1989, due anni dopo la release del film con Patrick Swayze. A proposito del loro primo appuntamento, Jennifer Grey ha raccontato: "Abbiamo mangiato, parlato, bevuto Jack Daniel's, riso a crepapelle, fatto pause sigaretta. Era così ridicolmente bello.

