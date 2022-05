Italiano: “Abbiamo giocato alla pari del Milan nel primo tempo, siccome non abbiamo un goleador…” (Di domenica 1 maggio 2022) Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco le parole del tecnico viola. “abbiamo reagito alle due non belle, ultime, prestazioni. abbiamo giocato alla pari del Milan nel primo tempo, abbiamo sfiorato il gol con Cabral. Purtroppo questo è un periodo in cui veniamo puniti per ogni nostra ingenuità”. Poi ha aggiunto: “siccome non riusciamo ad avere un goleador, cerchiamo di ruotare gli esterni, ma non siamo riusciti ad incidere sotto porta. Mettere dentro esterni lucidi può fare talvolta la differenza. Però volevo vedere una risposta rispetto alle ultime gare e l’ho vista. ... Leggi su seriea24 (Di domenica 1 maggio 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il. Ecco le parole del tecnico viola. “reagito alle due non belle, ultime, prestazioni.delnelsfiorato il gol con Cabral. Purtroppo questo è un periodo in cui veniamo puniti per ogni nostra ingenuità”. Poi ha aggiunto: “non riusciamo ad avere un goleador, cerchiamo di ruotare gli esterni, ma non siamo riusciti ad incidere sotto porta. Mettere dentro esterni lucidi può fare talvolta la differenza. Però volevo vedere una risposta rispetto alle ultime gare e l’ho vista. ...

