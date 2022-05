Inter, Marotta ricorda Raiola: 'Quanti litigi con lui, ma tutti bonari, amichevoli e dialettici. Sono affranto' (Di domenica 1 maggio 2022) Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha ricordato Mino Raiola a Dazn: "Sono affranto da questa improvvisa mancanza di una persona a tratti... Leggi su calciomercato (Di domenica 1 maggio 2022) Giuseppe, ad dell', hato Minoa Dazn: "da questa improvvisa mancanza di una persona a tratti...

FBiasin : Ho appena sentito dire in tv che l’#Inter ha qualcosa in meno del #Milan quanto a sentimenti perché #Maldini è sces… - capuanogio : ?? L'#Inter ha scelto un profilo più basso di quello del #Milan. #Marotta raramente scende in campo sui torti anche… - h_a_r_a_n_ : RT @cmdotcom: #Inter , #Marotta ricorda Mino #Raiola: 'Quanti litigi con lui, ma tutti bonari, amichevoli e dialettici. Sono affranto' http… - CalcioPillole : L'amministratore delegato dell' #Inter ha ricordato con affetto Mino #Raiola, nel corso di un'intervista per #DAZN. - news24_inter : Anche #Marotta ricorda #Raiola ??? -