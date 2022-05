Inter, Darmian: 'Guardiamo con fiducia al finale, facciamo il nostro senza pensare al Milan' (Di domenica 1 maggio 2022) Matteo Darmian, terzino dell'Inter, è Intervenuto a Dazn dopo la vittoria in casa dell'Udinese: "Sapevamo che dopo il passo... Leggi su calciomercato (Di domenica 1 maggio 2022) Matteo, terzino dell', èvenuto a Dazn dopo la vittoria in casa dell'Udinese: "Sapevamo che dopo il passo...

MatteoBarzaghi : Inter ufficiale Handanovic titolare e formazione con una sola novità. Gagliardini in mezzo con Barella e Brozovic.… - Inter : ?? | PANCHINA 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio, 36… - sportface2016 : Le parole di #Darmian dopo #UdineseInter 1-2 - ilarysotgiu1 : RT @jasintimee: 07/11/21 Milan 1 - 1 Inter Episodio passato in secondo piano. Viene assegnato il secondo rigore all'Inter per fallo di Bal… - Bubu_Inter : Darmian può abbracciarsi con Calabria -