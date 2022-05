Indycar, Alabama: prima gioia in stagione per Pato O’Ward (Di domenica 1 maggio 2022) prima gioia in stagione per il messicano Pato O’Ward in Indycar Series. L’alfiere di Arrows McLaren SP primeggia in Alabama al Barber Motorsport Park imponendosi per la quinta volta in carriera davanti allo spagnolo Alex Palou. Partenza per l’olandese Rinus Veekay (Ed Carpenter). Il #21 del gruppo ha subito allungato sui rivali, mentre iniziavano i primi pit. Sosta all’11mo giro per lo scandinavo Marcus Ericsson (Ganassi #8), il primo a cambiare gomme. L’americano Josef Newgarden (Penske #2), l’australiano Will Power (Penske #12), il francese SImon Pagenaud (Shank Racing #60), il californiano Colton Herta (Andretti #26) ed il francese Romain Grosjean (Andretti #28) hanno seguito nei minuti seguenti l’ex pilota di F1, mentre Veekay continuava a dettare il passo sul ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022)inper il messicanoinSeries. L’alfiere di Arrows McLaren SP primeggia inal Barber Motorsport Park imponendosi per la quinta volta in carriera davanti allo spagnolo Alex Palou. Partenza per l’olandese Rinus Veekay (Ed Carpenter). Il #21 del gruppo ha subito allungato sui rivali, mentre iniziavano i primi pit. Sosta all’11mo giro per lo scandinavo Marcus Ericsson (Ganassi #8), il primo a cambiare gomme. L’americano Josef Newgarden (Penske #2), l’australiano Will Power (Penske #12), il francese SImon Pagenaud (Shank Racing #60), il californiano Colton Herta (Andretti #26) ed il francese Romain Grosjean (Andretti #28) hanno seguito nei minuti seguenti l’ex pilota di F1, mentre Veekay continuava a dettare il passo sul ...

