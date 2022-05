quotidianodirg : #Italia #incornato Incornato da toro nella stalla, 50enne ferito nel Reggiano - 24emilia : Novellara. Incornato da un toro, ferito un operaio agricolo 50enne | 24Emilia - infoitinterno : Fidenza, tre operai feriti per tubatura esplosa. Lavoratore agricolo incornato da un toro a Novellara - zazoomblog : Incornato da toro nella stalla operaio ferito nel Reggiano - #Incornato #nella #stalla #operaio - laregione : Ferite al volto per un operaio incornato da un toro -

Un operaio agricolo di 50 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma dove è ricoverato, dopo essere statoda un, nela stalla dove accudiva il bestiame. Stamattina alle 7 in una fattoria di San Giovanni di Novellara (Reggio Emilia), l'operaio, di origine indiana, è stato caricato dall'unico ...Un operaio agricolo di 50 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma dove è ricoverato, dopo essere statoda un, nela stalla dove accudiva il bestiame. Stamattina alle 7 in una fattoria di San Giovanni di Novellara (Reggio Emilia), l'operaio, di origine indiana, è stato caricato dall'unico ...Silvestri si supera su Lautaro, poi il rigore per il fallo di Mari su Dzeko. Dal dischetto Lautaro, il Toro manda il rigore sul palo, poi la palla tocca la mano di Silvestri e l’argentino ribadisce in ...Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, c’è stata una perdita di metano da una tubazione dove stavano lavorando tre operai di una ditta esterna che dopo ...