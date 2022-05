Il punto di Andrea Margelletti: tutti i problemi dell’esercito russo, nel Donbass le truppe di Putin sono in stallo (Di domenica 1 maggio 2022) e forze russe sembrano non riuscire ad avanzare come previsto lungo i vari fronti, e in particolare lungo il fronte orientale Leggi su lastampa (Di domenica 1 maggio 2022) e forze russe sembrano non riuscire ad avanzare come previsto lungo i vari fronti, e in particolare lungo il fronte orientale

LaStampa : Il punto di Andrea Margelletti: “Se la Nato non avesse armato Zelensky, da due mesi l’Ucraina non esisterebbe più.… - LaStampa : Il punto di Andrea Margelletti: “Putin ci minaccia con armi mai viste? Non credo le abbia viste neppure lui” - news_mondo_h24 : Pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2021 di FNM, presidente Andrea Gibelli: “Piano strategico è punto di svolta… - bordo_andrea : @SignorGiovanne1 Ora lo scopo è evitare che a settembre si torni punto e a capo fare capire che la libertà è più im… - andrea_gym : @pischen @Niklaa @Ivan_Grieco Il mio punto di vista è che la prox volta che hai mal di denti vieni da me invece di… -