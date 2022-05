Il Gallo e il tris che lo avvicina al mito Pulici: 'Sta nascendo qualcosa di bello' (Di domenica 1 maggio 2022) 'Ehi ragazzi, non scappate: oggi dovete firmare tutti'. Empoli - Torino è finita da pochi minuti, Andrea Belotti entra nello spogliatoio con il pallone della partita tra le braccia. 'Convoca' a modo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 maggio 2022) 'Ehi ragazzi, non scappate: oggi dovete firmare tutti'. Empoli - Torino è finita da pochi minuti, Andrea Belotti entra nello spogliatoio con il pallone della partita tra le braccia. 'Convoca' a modo ...

