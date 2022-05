I sindacati ad Assisi, Landini: “Fermare una guerra voluta da Putin”. La Cisl: “Ma la pace si costruisce con atti concreti, servono azioni per indurre la Russia al cessate il fuoco” (Di domenica 1 maggio 2022) Mattarella: «Il lavoro non può essere gioco d’azzardo». La Cgil sul lavoro: «Finora nessuna risposta dal governo». Bombardieri, Uil: «Da Draghi più che confronto, un’informativa». Al corteo di Torino cartellone con Enrico Letta con l’elmetto e “Pd partito della guerra”, slogan delle femministe: “Contro Putin e contro la Nato”. Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 1 maggio 2022) Mattarella: «Il lavoro non può essere gioco d’azzardo». La Cgil sul lavoro: «Finora nessuna risposta dal governo». Bombardieri, Uil: «Da Draghi più che confronto, un’informativa». Al corteo di Torino cartellone con Enrico Letta con l’elmetto e “Pd partito della”, slogan delle femministe: “Controe contro la Nato”.

