(Di domenica 1 maggio 2022) Glicompleti del confronto tra A/X Armani Exchangee Happy Casa, valevole per la ventinovesima giornata dellaA1e terminata 92-87. Vittoria rilevante degli uomini di Messina, con Daniels e Bentil assolutamente on fire tra il terzo e il quarto parziale; dopo una prestazione corale eccezionale dei pugliesi, sopra di sei punti a meno di tre minuti dalla conclusione della partita, ma non abbastanza per superare l’attuale seconda forza del campionato italiano di pallacanestro. Successo che non cancella l’eliminazione dall’Eurolega dei meneghini, ma quantomeno rappresenta un conforto. Di seguito ildei migliori momenti di...

Gazzetta_it : VIDEO VIDEO Eurolega, Efes-Olimpia Milano 75-70: highlights gara 4 - RassegnaZampa : #Basket #Euroleague Larkin e Micic devastanti. Ultimo quarto da brividi. Highlights -

L'AX Milano esce di scena sfiorando l'impresa, con tutti gli onori, contro i campioni in carica dell'Efes, 75 - 70. Gara tiratissima alla Sinan Erdem con l'che accarezza il successo in apertura di quarto periodo grazie a un grande Datome (21) e a un Hines da doppia doppia. Nel finale sono Micic e Pleiss gli eroi dei turchi che strappano il ticket ...Il video con glidi Anadolu Efes Istanbul - A - X Armani Exchange Milano 75 - 70 , match valido per gara - 4 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega 2021/2022 di basket . La squadra allenata da coach ... Highlights Olimpia Milano-Brindisi 92-87: basket, Serie A1 2021/2022 (VIDEO) Gli highlights di gara-4 tra Anadolu Efes e Olimpia Milano. .@AnadoluEfesSK held off AX Armani Exchange Milan 75-70 in Game 4 at Sinan Erdem Sports Hall on Thursday to take their best-of-five series 3 ..."[...] Sono molto orgoglioso. Noi ci riproveremo l’anno prossimo". Con queste parole Ettore Messina ha commentato la sconfitta in Gara 4 contro l'Anadolu Efes. E l'anno prossimo, nel roster, ci sarà ...