Highlights Boston Celtics-Milwaukee Bucks 89-101: basket Nba 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 1 maggio 2022) Gli Highlights completi della sfida tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, valevole per gara-1 del secondo atto dei Playoff dell’Nba 2021/2022. Successo degli ospiti al TD Garden per 89-101, netto come evoluzione pratica della prestazione corale eccezionale degli uomini di Budenholzer; come sempre, Antetokounmpo protagonista in fase realizzativa, ma da menzionare anche Holiday: autore di 25 punti e top scorer per i corsari. Taum potenzialmente top-scorer per i padroni di casa con 21 punti, ma non sostenuto al meglio dai compagni, seppur fosse in un ottima giornata. Di seguito il VIDEO dei momenti più importanti di Boston-Milwaukee, importante incontro valido per la massima serie cestistica ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) Glicompleti della sfida tra, valevole per gara-1 del secondo atto dei Playoff dell’Nba. Successo degli ospiti al TD Garden per 89-101, netto come evoluzione pratica della prestazione corale eccezionale degli uomini di Budenholzer; come sempre, Antetokounmpo protagonista in fase realizzativa, ma da menzionare anche Holiday: autore di 25 punti e top scorer per i corsari. Taum potenzialmente top-scorer per i padroni di casa con 21 punti, ma non sostenuto al meglio dai compagni, seppur fosse in un ottima giornata. Di seguito ildei momenti più importanti di, importante incontro valido per la massima serie cestistica ...

ilprincipehenry : Non è essere puristi del basket però c’è il canestro di Brown del 111 per Boston a circa un minuto dalla fine che è… - Gyomei_3 : Allora per adesso ho guardato solo un pò di highlights dei Golden State Warriors e mi hanno gasato parecchio, per c… -