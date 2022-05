Heartstopper è una grande serie sugli adolescenti LGBT+ e l'importanza di rivelarsi al mondo (Di domenica 1 maggio 2022) La serie tv Heartstopper di Netflix ha un unico grande difetto: non è stata rilasciata prima. Non ci riferiamo solo al desiderio di tutti gli spettatori che durante l’adolescenza avrebbero voluto vedere una storia simile, quanto al fatto che di recente sono usciti, tra molti altri titoli, due show televisivi: Love, Victor, a partire dal 2020, e Young Royals, dal 2021, che hanno anticipato molti dei temi trattati da Heartstopper e il modo in cui sono stati messi in scena. Non è azzardato dire che nelle ultime stagioni abbiamo assistito a un boom di serie e film LGTB+ creati per un pubblico più mainstream e giovanile. Un fenomeno che qualche anno fa avremmo considerato un’utopia. Possiamo far risalire l'inizio di questa tendenza a Tuo, Simon del 2018, il primo film prodotto da un grande ... Leggi su gqitalia (Di domenica 1 maggio 2022) Latvdi Netflix ha un unicodifetto: non è stata rilasciata prima. Non ci riferiamo solo al desiderio di tutti gli spettatori che durante l’adolescenza avrebbero voluto vedere una storia simile, quanto al fatto che di recente sono usciti, tra molti altri titoli, due show televisivi: Love, Victor, a partire dal 2020, e Young Royals, dal 2021, che hanno anticipato molti dei temi trattati dae il modo in cui sono stati messi in scena. Non è azzardato dire che nelle ultime stagioni abbiamo assistito a un boom die film LGTB+ creati per un pubblico più mainstream e giovanile. Un fenomeno che qualche anno fa avremmo considerato un’utopia. Possiamo far risalire l'inizio di questa tendenza a Tuo, Simon del 2018, il primo film prodotto da un...

suunfl0wed : Ora ho decisamente capito perché dicevate che la seconda stagione di Heartstopper sarà una mazzata, ho appena finit… - notmyhomeland13 : RT @maiunazoya: non ho fatto nessun rewatch di heartstopper perché non voglio stare male una seconda volta a rivedere quello che non ho cio… - elleinthenet : Una delle mie scene preferite ??????? #Heartstopper - ventodigrecale : Letto tutto heartstopper aspetto ansiosamente il prossimo aggiornamento, non so spiegare la sensazione di calore ch… - egosiren : ogni volta che su tiktok vedo un video di una coppia etero con un audio di heartstopper mi sale l’eterofobia. neanc… -