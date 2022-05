"Ha i colori della Russia?". Lo strano caso della t-shirt di Bugo al Concertone (Di domenica 1 maggio 2022) I sempre attenti utenti del web hanno notato le tre righe sulla t-shirt bianca di Bugo al Concertone che riportano i colori della bandiera russa Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 maggio 2022) I sempre attenti utenti del web hanno notato le tre righe sulla t-bianca dialche riportano ibandiera russa

LuciaGianquitto : @Dmitric_Levin Esatto. Praticamente la gilded fashion è un progressivo semplicizzarsi della moda vittoriana; si dim… - wjrevy : già sembra un sacco della spazzatura poi tra tutti i colori esistenti scegli il FUCSIA - Macry79 : @StefaniaDelfin1 @gallina_daniela @bibby74 @Alessia54219290 Il problema non è essere liberi di parlare ma accettare… - PrincipessaZel1 : #QuartaRepubblica Armani & C quest'anno devono rivedere i colori della primavera estate ormai è blu giallo ovunque.… - Esterin62237731 : RT @NinaRicci_us: I bruchi dei Limacodidi (una famiglia di falene) hanno colori aposematici per avvertire i predatori della loro tossicità… -