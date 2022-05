GUIDA TV 1 MAGGIO 2022: IL CONCERTONE, FELICIA IMPASTATO, GLI EREDI DELLA TERRA (Di domenica 1 maggio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: FELICIA IMPASTATO – Film Tv Rai2 ore 21.00: The Rookie 1°Tv – Serie Tv Rai3 ore 20.00: Concerto del Primo MAGGIO – Musica Rete4 ore 21.25: Zona Bianca – Talk Show Canale5 ore 21.20: Gli EREDI DELLA TERRA Fine – Serie Tv Italia1 ore 21.20: Tre Uomini e una Gamba – Film La7 ore 21.15: Non è l’Arena – Talk Show Tv8 ore 21.30: Honest Theif – Film Nove ore 21.35: Per Non Dimenticare: Stopwar – Inchieste I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.35: Speciale Tg1 – Inchieste Rai2 ore 21.50: Blue Bloods 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 00.20: Tg3 Mondo – Rubrica Rete4 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 1 maggio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25:– Film Tv Rai2 ore 21.00: The Rookie 1°Tv – Serie Tv Rai3 ore 20.00: Concerto del Primo– Musica Rete4 ore 21.25: Zona Bianca – Talk Show Canale5 ore 21.20: GliFine – Serie Tv Italia1 ore 21.20: Tre Uomini e una Gamba – Film La7 ore 21.15: Non è l’Arena – Talk Show Tv8 ore 21.30: Honest Theif – Film Nove ore 21.35: Per Non Dimenticare: Stopwar – Inchieste I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.35: Speciale Tg1 – Inchieste Rai2 ore 21.50: Blue Bloods 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 00.20: Tg3 Mondo – Rubrica Rete4 ...

