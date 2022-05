Guerra Ucraina, Belgorod: colpita infrastruttura militare russa. Giallo su capo forze armate russe (Di domenica 1 maggio 2022) Lo confermerma il governatore dell'omonima regione. Ci sarebbe un ferito. Voci di un invio sul campo ad Izyum del generale Gerasimov, fedelissimo di Putin Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 maggio 2022) Lo confermerma il governatore dell'omonima regione. Ci sarebbe un ferito. Voci di un invio sul campo ad Izyum del generale Gerasimov, fedelissimo di Putin

CarloVerdelli : Buon #PrimoMaggio agli inviati in Ucraina. E a Francesca Mannocchi @mannocchia che rischia la vita per raccontarci… - repubblica : Guerra Russia-Ucraina, Orsini rimosso dall'osservatorio della Luiss: 'Non sara' piu' il direttore' - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'esercito russo ha ucciso a Mariupol il doppio delle persone che furono uccise dai nazisti durante la se… - chisena66 : RT @DiegoFusaro: 'Guerra in Ucraina, il 94% degli italiani contrario all’invio di armi'. Ma il governo le invia egualmente, in spregio alla… - Marilenapas : RT @RaiNews: Il video, probabilmente, non è stato tagliato prima di essere pubblicato: così il giornalista russo Semyon Pegov viene ripreso… -