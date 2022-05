Guerra in Ucraina, Mosca critica Roma: “L’Italia è in prima fila contro la Russia” (Di domenica 1 maggio 2022) Mosca – “L’Italia è in prima fila tra coloro che adottano sanzioni anti-Russia e promuove iniziative. All’inizio eravamo sorpresi, poi ci siamo abituati”. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si esprime così nell’intervista a Zona Bianca, su Retequattro. “Ci sembrava che L’Italia avesse un approccio diverso e potrebbe distinguere il bianco dal nero. Alcune dichiarazioni di politici italiani sono andate oltre le norme diplomatiche. Io ho un bellissimo rapporto con il popolo italiano, non è questo in discussione”, dice Lavrov, che affronta il tema della Guerra Russia-Ucraina a 360 gradi. Terza Guerra mondiale? “I mass media occidentali e i politici occidentali travisano, quando si parla delle minacce come la ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 1 maggio 2022)– “è intra coloro che adottano sanzioni anti-e promuove iniziative. All’inizio eravamo sorpresi, poi ci siamo abituati”. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si esprime così nell’intervista a Zona Bianca, su Retequattro. “Ci sembrava cheavesse un approccio diverso e potrebbe distinguere il bianco dal nero. Alcune dichiarazioni di politici italiani sono andate oltre le norme diplomatiche. Io ho un bellissimo rapporto con il popolo italiano, non è questo in discussione”, dice Lavrov, che affronta il tema dellaa 360 gradi. Terzamondiale? “I mass media occidentali e i politici occidentali travisano, quando si parla delle minacce come la ...

CarloVerdelli : Buon #PrimoMaggio agli inviati in Ucraina. E a Francesca Mannocchi @mannocchia che rischia la vita per raccontarci… - repubblica : Guerra Russia-Ucraina, Orsini rimosso dall'osservatorio della Luiss: 'Non sara' piu' il direttore' - GiovaQuez : Per Orsini l'Ucraina andava considerata persa da subito. Secondo lui si doveva riconoscere a Putin i territori recl… - mabosisc : RT @Siciliano741: Santoro: Questa non è la guerra fra la Russia e l'Ucraina,ma fra la Russia e gli USA. L'Ucraina fa solo da manovalanza Ap… - ilPomonaso : @PalmaFrancesco Sulla “saremmo già a una guerra estesa” non credo. Non voleva attaccare la NATO, per questo ha inva… -