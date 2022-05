Giro d’Italia 2022, ventunesima tappa Verona-Verona: percorso, altimetria, orari partenza e arrivo (Di domenica 1 maggio 2022) Mancano pochissimi giorni alla manifestazione ciclistica più importante del paese. Dal 6 al 29 maggio gli occhi del mondo delle due ruote saranno puntati sul Giro d’Italia 2022, celeberrima corsa a tappe giunta alla sua 105esima edizione. L’incertezza nei pronostici regna sovrana e la tappa che può decidere i giochi rischia di essere proprio l’ultima delle ventuno in calendario: trattasi della cronometro finale con partenza ed arrivo a Verona. percorso 17,4 km tutt’altro che pianeggianti costituiscono lo scenario di epilogo della Corsa Rosa. Dopo un breve settore di pianura i corridori affronteranno lo strappo di Torcella Massimiliana (4,5 km non eccessivamente impegnativi) sulla cui cima è posto l’unico intermedio. A seguire la ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022) Mancano pochissimi giorni alla manifestazione ciclistica più importante del paese. Dal 6 al 29 maggio gli occhi del mondo delle due ruote saranno puntati sul, celeberrima corsa a tappe giunta alla sua 105esima edizione. L’incertezza nei pronostici regna sovrana e lache può decidere i giochi rischia di essere proprio l’ultima delle ventuno in calendario: trattasi della cronometro finale coned17,4 km tutt’altro che pianeggianti costituiscono lo scenario di epilogo della Corsa Rosa. Dopo un breve settore di pianura i corridori affronteranno lo strappo di Torcella Massimiliana (4,5 km non eccessivamente impegnativi) sulla cui cima è posto l’unico intermedio. A seguire la ...

