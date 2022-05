Giorgio Poi torna dal vivo con il “Tour Estate 2022”: le date (Di domenica 1 maggio 2022) ROMA – Dopo il successo delle due date teatrali a Milano e Roma, Giorgio Poi torna dal vivo da questo mese di maggio con il “Tour Estate 2022”. I live saranno l’occasione per riascoltare l’ultimo progetto discografico del cantautore “Gommapiuma” (Bomba Dischi/Island Records), oltre che i successi che lo hanno fatto amare dal pubblico. Info e prevendite su www.dnaconcerti.com. CALENDARIO Tour 27.05.22 Milano @ MI AMI 06.06.22 Cagliari @ Ateneika 15.06.22 Ferrara sotto le stelle 16.06.22 Roma @ Villa Ada 18.06.22 Pinerolo (TO) TBA 21.06.22 Camaiore (LU) @ La Prima Estate 03.07.22 S. Elpidio al Mare (FM) @ Piazza Matteotti 16.07.22 Biella @ Reload Festival 21.07.22 Rapolano Terme (SI) @ TV spenta dal vivo 23.07.22 Cetara ... Leggi su lopinionista (Di domenica 1 maggio 2022) ROMA – Dopo il successo delle dueteatrali a Milano e Roma,Poidalda questo mese di maggio con il “”. I live saranno l’occasione per riascoltare l’ultimo progetto discografico del cantautore “Gommapiuma” (Bomba Dischi/Island Records), oltre che i successi che lo hanno fatto amare dal pubblico. Info e prevendite su www.dnaconcerti.com. CALENDARIO27.05.22 Milano @ MI AMI 06.06.22 Cagliari @ Ateneika 15.06.22 Ferrara sotto le stelle 16.06.22 Roma @ Villa Ada 18.06.22 Pinerolo (TO) TBA 21.06.22 Camaiore (LU) @ La Prima03.07.22 S. Elpidio al Mare (FM) @ Piazza Matteotti 16.07.22 Biella @ Reload Festival 21.07.22 Rapolano Terme (SI) @ TV spenta dal23.07.22 Cetara ...

il_pucciarelli : Ps. Per le imprese di Almirante nel dopoguerra, rimando ad un focus di @GenCar5 sull’attentato terroristico di Pete… - Lopinionista : Giorgio Poi torna dal vivo con il “Tour Estate 2022”: le date - LucillaGiannot1 : RT @wonderful_g: “Poi viene la notte, però, e le cose sembrano diverse”. ??Giorgio Scerbanenco, “La sabbia non ricorda” ?? © Le Tourbillon… - beafogg : @MarcoSilvi4 @Alexbelf1 @stanzaselvaggia Non conosco L argomento di cui parla. La regina Victoria era sposata con A… - jimbojingle : @Giorgio___22 Ok, poi vedo e commento lo schifo Ah sì, oltre all'Inter commenterò anche il fallo -