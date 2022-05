Fiorentina, Maleh: “Abbiamo fatto una grande partita, non finisce qua” (Di domenica 1 maggio 2022) Fiorentina Maleh – Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla sconfitta contro il Milan. Ecco quanto affermato. “C’è tanto rammarico in tutta la squadra, eravamo in partita contro una grande e non Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Abbiamo fatto quanto ci chiede il mister, ritrovando energie mancate nell’ultimo periodo. Naturale che, affrontando una squadra in corsa per grandi traguardi, appena sbagli vieni punito. Ci portiamo dietro tutti gli errori, dovremo imparare e cercare di fare meglio nella prossima partita. Sente di aver giocato bene? Tutta la squadra ha fatto una grande partita, peccato perché ... Leggi su seriea24 (Di domenica 1 maggio 2022)– Youssef, centrocampista della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla sconfitta contro il Milan. Ecco quanto affermato. “C’è tanto rammarico in tutta la squadra, eravamo incontro unae nonraggiunto il nostro obiettivo.quanto ci chiede il mister, ritrovando energie mancate nell’ultimo periodo. Naturale che, affrontando una squadra in corsa per grandi traguardi, appena sbagli vieni punito. Ci portiamo dietro tutti gli errori, dovremo imparare e cercare di fare meglio nella prossima. Sente di aver giocato bene? Tutta la squadra hauna, peccato perché ...

