Festa del Primo Maggio, obiettivo zero morti sul lavoro (Di domenica 1 maggio 2022) Il Primo Maggio, Festa del lavoro, nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e nella maniFestazione nazionale dei sindacati confederali ad Assisi. Ma anche nelle strade e nelle piazze delle città italiane, così come sul palco del concertone di piazza San Giovanni a Roma. A Torino scontri fra polizia e antagonisti: 15 feriti. Si è celebrata oggi la Festa del lavoro in Italia e nel mondo. "La Festa del lavoro è Festa per la Repubblica" ha detto Sergio Mattarella dal Quirinale. "Rappresenta motivo di riflessione e di impegno. Il Primo articolo della Costituzione costituisce il fondamento su cui poggia l'architettura dei principi della nostra democrazia e della nostra civiltà."

