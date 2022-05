Fan delusi, diserta il concerto del 1° maggio: era allo stadio per Milan-Fiorentina (Di domenica 1 maggio 2022) Come di tradizione oggi per i festeggiamenti del 1° maggio si terrà in piazza San Giovanni a Roma il concerto del 1° maggio. Ma un noto cantante ha preferito tifare la propria squadra durante Milan-Fiorentina piuttosto che partecipare. Infatti il cantante Sangiovanni è stato ripreso allo stadio mentre festeggiava il goal di Leao che ha deciso la partita e che avvicina i rossoneri al sogno scudetto. Sangiovanni Milan Fiorentina Sangiovanni, noto tifoso del Milan, ha quindi preferito godersi la giornata di oggi da tifoso comune rispetto alla possibilità di cantare davanti a una piazza intera durante uno degli eventi più importanti dell’anno. Gesto da ritenere molto romantico ma che ha mandato sulle furie ... Leggi su rompipallone (Di domenica 1 maggio 2022) Come di tradizione oggi per i festeggiamenti del 1°si terrà in piazza San Giovanni a Roma ildel 1°. Ma un noto cantante ha preferito tifare la propria squadra durantepiuttosto che partecipare. Infatti il cantante Sangiovanni è stato ripresomentre festeggiava il goal di Leao che ha deciso la partita e che avvicina i rossoneri al sogno scudetto. SangiovanniSangiovanni, noto tifoso del, ha quindi preferito godersi la giornata di oggi da tifoso comune rispetto alla possibilità di cantare davanti a una piazza intera durante uno degli eventi più importanti dell’anno. Gesto da ritenere molto romantico ma che ha mandato sulle furie ...

