Evacuati cento civili dalle acciaierie di Mariupol | ne restano altre 500 assediati dalle forze di Putin

(Di domenica 1 maggio 2022) Ottanta, tra cui donne e bambini, da settimane sotto assedio nell’acciaieria Azovstal di, sono usciti dall’impianto. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass, secondo cui “grazie all’iniziativa del presidente Vladimir, 80detenuti dai nazionalisti ucraini, tra cui donne e bambini, sono stati salvati dal territorio dello stabilimento Azovstal di. Unità dellearmate russe e della milizia popolare della repubblica di Dontesk hanno aperto un corridoio umanitario per l’evacuazione sicura deie hanno assicurato un regime di cessate il fuoco”. Lo stesso ministero ha precisato che iche “desideravano partire per le aree controllate dal regime di Kiev, sono stati consegnati ai ...

