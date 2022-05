NewNotizie

L'esperto ritiene che lasotterranea, calcarea, sia rimasta invariata per molti secoli e ritiene che in un lontano passato vi abitassero oltre 70mila persone. Costruita come...... nelladi Bucarest o in altre aree urbane dell'Ucraina, sono stati trovati veicoli capovolti . Questo perché è possibile utilizzare le auto come posto di blocco o, da parte delle ... È “la città nascondiglio” più grande al mondo: la scoperta di un incredibile mondo sotterraneo