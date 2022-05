Domenica In | Katia Ricciarelli gela tutti | “Ho iniziato il conto alla rovescia…”

PasqualeMarro : #KatiaRicciarelli intervista surreale a Domenica In: “Fa parte del passato” - Vale_Ber99 : RT @tempoweb: Domenica In, Katia Ricciarelli svela a Mara Venier il flirt con Alberto Sordi #domenicain #katiaricciarelli #albertosordi #i… - marcoluci1 : RT @MontiFrancy82: A #DomenicaIn ospiti @RobyFacchinetti @TeocoliOfficial #KatiaRicciarelli #PeppinoDiCapri @AdrianoPanatta e #PaoloBertolu… - marcoluci1 : RT @tempoweb: Domenica In, Katia Ricciarelli svela a Mara Venier il flirt con Alberto Sordi #domenicain #katiaricciarelli #albertosordi #i… - tempoweb : Domenica In, Katia Ricciarelli svela a Mara Venier il flirt con Alberto Sordi #domenicain #katiaricciarelli… -

Ricciarelli aIn racconta il periodo più felice della sua vita, guarda le immagini con Pippo ...'Alberto Sordi è stato un flirt importante per me. Era gentile ma le rose che mi mandava non le pagava lui': sorprendente l'intervento diRicciarelli aIn, programma domenicale di Rai1. 'Mi stai dicendo che era tirchio' chiede sconvolta e divertita Mara Venier. A conquistare l'attenzione del pubblico del salotto d'Italia ...Katia Ricciarelli guarda le immagini di 50 anni fa, a Domenica In la domanda di Mara Venier è sulla felicità: “Quando sei stata veramente felice”. Katia Ricciarelli tentenna, non sa se parlare della ...“Alberto Sordi è stato un flirt importante per me. Era gentile ma le rose che mi mandava non le pagava lui”: sorprendente l’intervento di Katia Ricciarelli a Domenica In, programma domenicale di Rai1.