Diletta Leotta si imbarazza | fuori onda tutto da ridere su Dazn

Leggi su rompipallone

(Di domenica 1 maggio 2022) La sfida tra Udinese e Inter si è appena conclusa alla Dacia Arena con il risultato di 1-2 per i nerazzurri. Il post partita è stato teatro di grosse risate da parte die Borja Valero.Inter Al termine della gara, durante undi, in mezzo ad uno stadio ormai praticamente vuoto (all’interno solo tifosi dell’Inter per ragioni di sicurezza), un sostenitore nerazzurro ha gridato a squarciagola “, ti amo!”. La risposta della nota conduttrice non si è fatta attendere e al termine delsi esprime così: “Ringraziamo i tifosi dell’Inter che ci stanno salutando, ricambiamo i saluti. L’entusiasmo è tantissimo”. Accanto a lei, Borja Valero non è riuscito a ...