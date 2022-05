Delirio ad Uomini e Donne | è rissa nel trono over Due dame si strappano i capelli | Maria de Filippi le caccia | mai vista così

Leggi su howtodofor

(Di domenica 1 maggio 2022) Pochi giorni fa è accaduto davvero l’impossibile nello trasmissione di. Lo studio disarebbe stato preso d’assalto da duein lite fra loro. Lesono poi statete. Sappiamo tutti che le puntate disono registrate e poi montate, prima di andare in onda. Ciò implica che al pubblico non venga reso noto tutto ciò che in effetti accade in studio. Ma nell’era di internet è sempre più facile scoprire dettagli più profondi. Infatti, attraverso una diretta instagram dell’ex dama Elena Scielzo, scopriamo un interessante racconto. Ricordiamo che Elena non è più presente in puntata dopo un acceso scontro con i cavalieri Armando Incarnato e Biagio di Maro, che l’avevano accusata di avere già un ...