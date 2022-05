Darmian: «Sapevamo quanto fosse importante rispondere al Milan» (Di domenica 1 maggio 2022) Darmian: «Sapevamo quanto fosse importante vincere oggi». Le parole del difensore dell’Inter Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro l’Udinese. Le sue parole: PARTITA – «Sapevamo quanto era importante oggi vincere, volevamo i tre punti per rispondere al Milan. Abbiamo fatto un’ottima partita e poi noi alla fine abbiamo sofferto, ma è normale. Abbiamo portato a casa tre punti importanti e dobbiamo crederci, mancano tre partite e noi dobbiamo fare il nostro». BRUTTI PENSIERI – «Sicuramente la partita era da gestire meglio, però loro sono stati bravi e voleva provare a pareggiarla ma siamo stati bravi. Da qui si vede anche come il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022): «vincere oggi». Le parole del difensore dell’Inter Matteo, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro l’Udinese. Le sue parole: PARTITA – «eraoggi vincere, volevamo i tre punti peral. Abbiamo fatto un’ottima partita e poi noi alla fine abbiamo sofferto, ma è normale. Abbiamo portato a casa tre punti importanti e dobbiamo crederci, mancano tre partite e noi dobbiamo fare il nostro». BRUTTI PENSIERI – «Sicuramente la partita era da gestire meglio, però loro sono stati bravi e voleva provare a pareggiarla ma siamo stati bravi. Da qui si vede anche come il ...

