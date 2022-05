Covid, le notizie. Il bollettino: sono 40.757 i nuovi casi in 24 ore, 105 i morti (Di domenica 1 maggio 2022) Si attesta al 14,2% il tasso di positività secondo l'ultimo report del ministero della Salute. In calo i ricoveri ordinari (-88), stabili le terapie intensive. Dal 1 maggio l'obbligo di indossare la mascherina resta solo in alcuni contesti e per il personale delle strutture sanitarie, mentre viene quasi del tutto accantonata la certificazione verde. Costa a Sky TG24: "Siamo a una svolta ma prudenza" Leggi su tg24.sky (Di domenica 1 maggio 2022) Si attesta al 14,2% il tasso di positività secondo l'ultimo report del ministero della Salute. In calo i ricoveri ordinari (-88), stabili le terapie intensive. Dal 1 maggio l'obbligo di indossare la mascherina resta solo in alcuni contesti e per il personale delle strutture sanitarie, mentre viene quasi del tutto accantonata la certificazione verde. Costa a Sky TG24: "Siamo a una svolta ma prudenza"

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Oggi 40.757 nuovi casi, 105 vittime. Positività al 14.1% terapie intensive stabili #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid, tornano a salire i contagi: +22,7% in 7 giorni. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Sono… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è negativizzato dal Covid ed è atteso a Palazzo Chigi in mattinata. Lo… - Piero_Strada : RT @ProfLopalco: Prima che si scatenino i no-mask: la circolazione virale cala quando il virus ha infettato tutti quelli che poteva infetta… - Maxim22170 : @AuroraLittleSun Son talmente lobotomizzati che non seguono più le notizie buone. Sentono solo i dati giornalieri (falsi) covid.... -