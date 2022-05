“Con la cultura non si mangia?”, il libro di Dario Franceschini (Di domenica 1 maggio 2022) ROMA – È in libreria “Con la cultura non si mangia?”, il nuovo saggio di Dario Franceschini (La Nave di Teseo, collana i Fari, pp. 176, 18 euro): «La cultura non è solo il racconto di quello che siamo stati e che siamo, è il centro di una strategia per rilanciare lo sviluppo, per costruire un paese più inclusivo e accogliente, più forte nello scenario europeo e internazionale. Un paese aperto al futuro», dice Franceschini. «In attesa che Dario Franceschini reindossi le vesti del narratore puro, del romanziere padano, che tanti consensi ha avuto, anche oltralpe, questo suo nuovo saggio è quanto mai opportuno. Dopo la crisi pandemica e nel mezzo dell’invasione dell’Ucraina, è giusto che cresca la consapevolezza del ruolo centrale, unico, della ... Leggi su lopinionista (Di domenica 1 maggio 2022) ROMA – È in libreria “Con lanon si?”, il nuovo saggio di(La Nave di Teseo, collana i Fari, pp. 176, 18 euro): «Lanon è solo il racconto di quello che siamo stati e che siamo, è il centro di una strategia per rilanciare lo sviluppo, per costruire un paese più inclusivo e accogliente, più forte nello scenario europeo e internazionale. Un paese aperto al futuro», dice. «In attesa chereindossi le vesti del narratore puro, del romanziere padano, che tanti consensi ha avuto, anche oltralpe, questo suo nuovo saggio è quanto mai opportuno. Dopo la crisi pandemica e nel mezzo dell’invasione dell’Ucraina, è giusto che cresca la consapevolezza del ruolo centrale, unico, della ...

