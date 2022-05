Basket, Playoff Nba 2021/2022: Milwaukee batte Boston in gara-1, Antetokounmpo protagonista (Di domenica 1 maggio 2022) I Milwaukee Bucks hanno sconfitto i Boston Celtics in occasione di gara-1 del secondo capitolo del Playoff dell’Nba 2021/2022. Vittoria rilevante degli ospiti al TD Garden, arrivata attraverso l’eloquente punteggio di 89-101; i ragazzi di Budenholzer hanno sostanzialmente dominato il confronto con gli avversari padroni di casa, riuscendo ad andare a segno con continuità e limitando le iniziative avversarie. Performance corale di alto livello dei Bucks; Antetokounmpo protagonista come di consueto accade, sia tramite iniziative personali letteralmente devastanti che generalmente facendo leva sulla sua fisicità sensazionale. Seppur l’Mvp greco abbia impressionato per incisività nel corso del match d’apertura della serie, ottima prova in termini ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) IBucks hanno sconfitto iCeltics in occasione di-1 del secondo capitolo deldell’Nba. Vittoria rilevante degli ospiti al TD Garden, arrivata attraverso l’eloquente punteggio di 89-101; i ragazzi di Budenholzer hanno sostanzialmente dominato il confronto con gli avversari padroni di casa, riuscendo ad andare a segno con continuità e limitando le iniziative avversarie. Performance corale di alto livello dei Bucks;come di consueto accade, sia tramite iniziative personali letteralmente devastanti che generalmente facendo leva sulla sua fisicità sensazionale. Seppur l’Mvp greco abbia impressionato per incisività nel corso del match d’apertura della serie, ottima prova in termini ...

