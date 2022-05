Ansaldi: «Juric è un mister forte. Siamo sempre vicini a Belotti» (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del difensore del Torino Cristian Ansaldi è intervenuto ai microfoni di Torino Channel dopo la vittoria di Empoli. PARTITA – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, in settimana abbiamo giocato tre partite. Ma sono contento quando vinciamo». LUCIDITA’ – «Grazie a Dio abbiamo un mister forte, che sa aiutare tutti i giocatori. Per noi è importante avere fiducia e poter rispondere in campo quando Siamo chiamati in causa». 100 GOL SERIE A PER Belotti – «Sì, eravamo tutti molto contenti perché sappiamo quello che lui significa per il Toro e per i tifosi. Siamo sempre vicini a lui, è importante». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del difensore del Torino Cristianè intervenuto ai microfoni di Torino Channel dopo la vittoria di Empoli. PARTITA – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, in settimana abbiamo giocato tre partite. Ma sono contento quando vinciamo». LUCIDITA’ – «Grazie a Dio abbiamo un, che sa aiutare tutti i giocatori. Per noi è importante avere fiducia e poter rispondere in campo quandochiamati in causa». 100 GOL SERIE A PER– «Sì, eravamo tutti molto contenti perché sappiamo quello che lui significa per il Toro e per i tifosi.a lui, è importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

