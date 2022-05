30 Aprile 2022 – Isis rivendica attentato moschea a Kabul. Kiev chiede alla Cina di farsi garante sua sicurezza. Si è dimesso il deputato inglese pizzicato a guardare un porno in Parlamento. Orsini "licenziato” dalla Luiss (Di domenica 1 maggio 2022) L’Isis ha rivendicato l’attentato compiuto ieri in una moschea a Kabul che ha provocato oltre 50 morti. L’esplosione è avvenuta poco dopo la preghiera del venerdi’ nell’ultimo venerdi’ del mese di Ramadan nella moschea Khalifa Sahib, nella parte occidentale della capiale afghana. Kiev ha offerto a Pechino di diventare uno dei garanti della sicurezza dell’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba. Il deputato britannico Neil Parish ha annunciato oggi le proprie dimissioni, ammettendo di aver guardato in due occasioni materiale pornografico in Parlamento. Intervistato dalla Bbc, Parish ha raccontato che la prima volta è avvenuto in modo accidentale, dopo ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 1 maggio 2022) L’hato l’compiuto ieri in unache ha provocato oltre 50 morti. L’esplosione è avvenuta poco dopo la preghiera del venerdi’ nell’ultimo venerdi’ del mese di Ramadan nellaKhalifa Sahib, nella parte occidentale della capiale afghana.ha offerto a Pechino di diventare uno dei garanti delladell’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba. Ilbritannico Neil Parish ha annunciato oggi le proprie dimissioni, ammettendo di aver guardato in due occasioni materialegrafico in. Intervistato dBbc, Parish ha raccontato che la prima volta è avvenuto in modo accidentale, dopo ...

