Mino Raiola è morto, ma resterà l'agente del calcio più famoso al mondo (Di sabato 30 aprile 2022) Quando si scrive e/o si dice male dei procuratori dei calciatori, quando si rinfaccia alla categoria di zavorrare i bilanci dei club con percentuali da usura, quando si accusano questi signori (e qualche signora, ci mancherebbe) di alto tradimento, reato poi contestato anche ai loro assistiti, perché ammainano le bandiere e lucrano sui trasferimenti, il primo nome che si faceva, si fa e si farà ancora è il suo, Mino Raiola, nato Carmine il 4 novembre del 1967 a Nocera Inferiore. Quindi non aveva ancora cinquantacinque anni, ora che ha lasciato il mondo in generale e quello del calcio in particolare. Degli agenti non era né il più spietato e neanche il più ricco: secondo Forbes era al quarto posto con un fatturato di 84,7 milioni di dollari. Però "bucava" mediaticamente più dei colleghi in grisaglia e doppiopetto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 aprile 2022) Quando si scrive e/o si dice male dei procuratori dei calciatori, quando si rinfaccia alla categoria di zavorrare i bilanci dei club con percentuali da usura, quando si accusano questi signori (e qualche signora, ci mancherebbe) di alto tradimento, reato poi contestato anche ai loro assistiti, perché ammainano le bandiere e lucrano sui trasferimenti, il primo nome che si faceva, si fa e si farà ancora è il suo,, nato Carmine il 4 novembre del 1967 a Nocera Inferiore. Quindi non aveva ancora cinquantacinque anni, ora che ha lasciato ilin generale e quello delin particolare. Degli agenti non era né il più spietato e neanche il più ricco: secondo Forbes era al quarto posto con un fatturato di 84,7 milioni di dollari. Però "bucava" mediaticamente più dei colleghi in grisaglia e doppiopetto ...

