Il Covid spaventa Pechino: che cosa succede nella capitale cinese (Di sabato 30 aprile 2022) Mentre a Shanghai i casi di Covid-19 continuano a scendere, toccando il minimo di questo complicatissimo mese, a Pechino la situazione sta peggiorando. È per questo motivo che le autorità della capitale hanno comunicato nuove restrizioni nel tentativo di contenere la diffusione del virus. Per chi non lo sapesse, infatti, la Cina non ha alcuna InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 30 aprile 2022) Mentre a Shanghai i casi di-19 continuano a scendere, toccando il minimo di questo complicatissimo mese, ala situazione sta peggiorando. È per questo motivo che le autorità dellahanno comunicato nuove restrizioni nel tentativo di contenere la diffusione del virus. Per chi non lo sapesse, infatti, la Cina non ha alcuna InsideOver.

VedeleAngela : RT @insideoverita: A Pechino stanno per entrare in vigore nuove restrizioni: obbligo test per accedere ad aree pubbliche e prendere mezzi h… - insideoverita : A Pechino stanno per entrare in vigore nuove restrizioni: obbligo test per accedere ad aree pubbliche e prendere me… - VisonaNicola : Nel frattempo mi spaventa molto la chiara ingerenza dei governi nei comitati scientifici con l'obbiettivo di negare… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Il lockdown di Shanghai spaventa gli stranieri: in migliaia pronti a fare le valige - Profilo3Marco : RT @HuffPostItalia: Il lockdown di Shanghai spaventa gli stranieri: in migliaia pronti a fare le valige -