Ucraina: gioielli in un cappotto donato dall’Italia, Kiev cerca il proprietario (Di venerdì 29 aprile 2022) I volontari del Servizio statale per le comunicazioni speciali dell’Ucraina, mentre sistemavano i pacchi degli aiuti umanitari arrivati dall’Italia, hanno trovato dei gioielli d’oro nelle tasche di un cappotto. I preziosi hanno un valore economico importante ma di certo quello affettivo potrebbe essere anche superiore. Vi raccomandiamo... Stupri di guerra in Ucraina: in arrivo quasi 3mila scorte di pillole abortive Su quasi tutti i gioielli sono incisi nomi e iniziali e, quasi sicuramente sono giacevano dimenticati da tempo in un indumento dismesso, e chi ha donato ha scordato di dare un’ultima occhiata alle tasche. Consapevoli di quanto volgano gli affetti, i volontari ucraini hanno lanciato allora un ... Leggi su diredonna (Di venerdì 29 aprile 2022) I volontari del Servizio statale per le comunicazioni speciali dell’, mentre sistemavano i pacchi degli aiuti umanitari arrivati, hanno trovato deid’oro nelle tasche di un. I preziosi hanno un valore economico importante ma di certo quello affettivo potrebbe essere anche superiore. Vi raccomandiamo... Stupri di guerra in: in arrivo quasi 3mila scorte di pillole abortive Su quasi tutti isono incisi nomi e iniziali e, quasi sicuramente sono giacevano dimenticati da tempo in un indumento dismesso, e chi haha scordato di dare un’ultima occhiata alle tasche. Consapevoli di quanto volgano gli affetti, i volontari ucraini hanno lanciato allora un ...

