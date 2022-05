(Di venerdì 29 aprile 2022) Grandi notizie per i nostalgici degli Anni ’80:! In lavorazione ildelche nel 1987 ha segnato un’era. Ma le novità non finiscono qui, infatti,interpreterà di nuovo i panni della timida ma determinata Frances Houseman. L’annuncio ufficiale al Cinemacon di Las Vegas, durante la presentazione della compagnia di intrattenimento americana Lionsgat. Nel corso dell’evento, una proiezione deiati originali dicon una voce fuori campo che annuncia: “tornerà al Kellerman Resort (resort di lusso di Catskills, dove è stato ambientato il) nel prossimo capitolo”. Ma per ...

infoitcultura : Torna Dirty Dancing: il prequel del film cult con Jennifer Gray -

varesenews.it

...Patrick Swayze e Jennifer Grey hanno incantato un'intera generazione inDancing . Ora arriva la rivelazione: l'attrice sar vista sul grande schermo in una nuova parte. Jennifer Greyda ...... " Jennifer Greyal Kellerman " . Vincitore nel 1988 di un premio Oscar e di un Golden Globe ... di Franke Previtee e interpretata da Billy Medley e Jennifer Warnes "Dancing è entrato nel ... Torna all'area feste di Cassano Magnago Celtic Wave, il festival interceltico «Jennifer Grey torna da Kellerman's per un nuovo capitolo». Con questa breve frase, pronunciata sopra un filmato del primo film di «Dirty Dancing», lo studio Lionsgate ha annunciato che uscirà un ...«Jennifer Grey torna al Kellerman». Vincitore nel 1988 di un premio Oscar e di un Golden Globe per la migliore canzone originale – (I’ve Had) The Time of My Life, di Franke Previtee e interpretata da ...