Terremoto: con il nuovo prezzario aumenta il contributo per il sisma del 2016 (Di venerdì 29 aprile 2022) Dopo il visto della Corte dei Conti ci sarà una maggiorazione del 25% per gli immobili produttivi e del 20% per gli immobili residenziali. Contro il caro tariffe in edilizia, il documento verrà aggiornato ogni sei mesi Leggi su repubblica (Di venerdì 29 aprile 2022) Dopo il visto della Corte dei Conti ci sarà una maggiorazione del 25% per gli immobili produttivi e del 20% per gli immobili residenziali. Contro il caro tariffe in edilizia, il documento verrà aggiornato ogni sei mesi

Advertising

rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - EugenioGiani : ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Una forte e distinguibile scossa di terremoto è stata avvertita a Firenze e nei dintorni con magnitudo fra… - Labellasospesa : RT @rtl1025: ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6 e 4.1 vers… - ErasmoDAngelis : RT @mondoterremoti: Come nel caso del terremoto di questo pomeriggio, il maggior numero delle segnalazioni sono arrivate da Firenze, Scandi… -