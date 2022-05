Pozzuoli: il Giro d’Italia attraverserà i Campi Flegrei (Di venerdì 29 aprile 2022) Sabato 14 maggio 2022 la corsa rosa attraverserà Pozzuoli e tutti i Campi Flegrei. Per questo territorio è sicuramente un’occasione di promozione prestigiosa ed eccezionale e l’amministrazione comunale di Pozzuoli invita i cittadini a collaborare anche al costo di fare qualche piccolo sacrificio, come quello di non uscire di casa con la propria vettura dalle Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 29 aprile 2022) Sabato 14 maggio 2022 la corsa rosae tutti i. Per questo territorio è sicuramente un’occasione di promozione prestigiosa ed eccezionale e l’amministrazione comunale diinvita i cittadini a collaborare anche al costo di fare qualche piccolo sacrificio, come quello di non uscire di casa con la propria vettura dalle Il Blog di Giò.

