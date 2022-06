i genitori di un bambino di 11 anni sono stati condannati per aver coinvolto il figlio nella loro... (Di venerdì 29 aprile 2022) Da www.ilgiorno.it milano blitz dei carabinieri contro narcos e spacciatori di piazza prealpi 3 Nove anni e due mesi al padre e otto anni alla madre: sono le pene inflitte dal gup di Milano, Alessandra Di ... Leggi su dagospia (Di venerdì 29 aprile 2022) Da www.ilgiorno.it milano blitz dei carabinieri contro narcos e spacciatori di piazza prealpi 3 Novee due mesi al padre e ottoalla madre:le pene inflitte dal gup di Milano, Alessandra Di ...

LaMerlettaia : @irenegiolitti @chiarishka voglia di andare a nanna col suo orsetto e ha le sue ragioni. Quelli che corrono tra i t… - serwinem : @TurcoMare @Gaetano39432103 Se degli adulti rompono le palle, c'è la possibilità di dirgli che stanno rompendo le p… - CapanoUmberto : @MariannaMaryed @ettore_lore @BusaGian ..ed anche qui il ' dovete far fronte' indica semplicemente l' arroganza d… - pietromichi : @RPolpaccione Il Venezia giocava tra B e C in quegli anni e un bambino dovrebbe iniziare a tifarla senza che i geni… - Ugo53936713 : @Bea_Mary84 Benvenuta nel mondo ' genitori' e per quello che può contare, leggendo questo, per me sarete degli otti… -