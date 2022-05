Ai funerali di Donna Assunta Almirante, tra saluti romani e gli amici della destra (Di giovedì 28 aprile 2022) "Camerata Assunta Almirante!". "Presente!", urlano dalla piazza una decina di nostalgici facendo il saluto romano, all'uscita del feretro di Donna Assunta, la vedova di Giorgio Almirante, fondatore del Movimento sociale italiano, morta a 100 anni lo scorso 26 aprile. Centinaia le persone che si sono radunate all'ingresso della Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma per dare l'ultimo saluto a Donna Assunta. In chiesa presenti i figli Marco, Leopoldo e Marianna De Medici, assente la figlia Giuliana positiva al Covid. Diversi i volti noti della politica. Da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che a metà celebrazione ha lasciato la chiesa senza rilasciare nessun commento, a Maurizio Gasparri di Fi, Gianfranco Rotondi, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 28 aprile 2022) "Camerata!". "Presente!", urlano dalla piazza una decina di nostalgici facendo il saluto romano, all'uscita del feretro di, la vedova di Giorgio, fondatore del Movimento sociale italiano, morta a 100 anni lo scorso 26 aprile. Centinaia le persone che si sono radunate all'ingressoChiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma per dare l'ultimo saluto a. In chiesa presenti i figli Marco, Leopoldo e Marianna De Medici, assente la figlia Giuliana positiva al Covid. Diversi i volti notipolitica. Da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che a metà celebrazione ha lasciato la chiesa senza rilasciare nessun commento, a Maurizio Gasparri di Fi, Gianfranco Rotondi, ...

